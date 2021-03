Guardiacaccia era con affiliato ai Casalesi Prefetto toglie porto d'armi, il Tar glielo ridà

CASERTA - Il guardiacaccia era in compagnia di un affiliato del clan dei Casalesi, il prefetto di Caserta gli revoca il porto d'armi ma il Tar Campania glielo ridà. Per i giudici bisogna tener contro che altrimenti il guardiacaccia non può lavorare.

Il provvedimento aveva riguardato una guardia giurata venatoria volontaria, in pratica la figura degli ex guardiacaccia. In questo caso il diniego era stato notificato dalla Regione, a seguito della nota negativa ricevuta dalla Prefettura, sulla base di un episodio risalente al maggio 2005, quando l’interessato era stato controllato dalla Polizia di Stato in compagnia di un soggetto - cugino della moglie - affiliato al clan camorristico dei Casalesi. Fatto risalente e isolato, secondo il tribunale amministrativo, che pure in questo caso ha annullato decreto della Regione e nota della Prefettura, spiegando: “Quando il destinatario del provvedimento è una guardia particolare giurata, l'Autorità amministrativa, nell'esercizio della propria ampia discrezionalità, deve tener conto del fatto che l'eventuale revoca dei titoli abilitativi ovvero il loro diniego possono incidere sulla capacità lavorativa dell'interessato e quindi sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia; di conseguenza in tal caso occorre che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale”.

IL PORTATORE DI CAMBIALI

In un altro caso il diniego di porto d'armi era stato notificato ad un presentatore ufficiale di cambiali e assegni insoluti, per conto di notai ed istituti di credito. In questi casi c’è la possibilità di riceverne dai debitori il corrispondente pagamento onde evitare l’elevazione del protesto, e quindi maneggiare somme di denaro. Secondo la Prefettura la diffusione dei sistemi alternativi di pagamento e la diminuzione del contante in circolazione abbassano la soglia di rischio, ma Palazzo de Londres non ha condiviso tale ragionamento, annullando il diniego.

