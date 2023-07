È una delle pagine della storia capuana più drammatiche, risale al 24 luglio del 1501, domani, la ricorrenza del "Sacco di Capua", perpetrato ad opera di Cesare Borgia, detto il Valentino. Sarà celebrata una messa solenne nella chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie, che la comunità locale chiama Santella, in ricordo di Camilla, devota al culto della Venerata di cui la stessa si occupava della custodia.

APPROFONDIMENTI Ponte Nuovo, spiragli per la riapertura la Regione assegna il finanziamento Parco Nazionale Matese, entro luglio ok alla perimetrazione e zonazione del versante campano Bolle & friends: una reggia per la danza senza frontiere

Evento tragico e funesto, quello del Sacco della città, rievocato dalla confraternita con la cerimonia religiosa in suffragio delle cinquemila vittime, quindi il lancio di fiori nelle acque del Volturno, testimone di uno tra gli eventi più drammatici, e che resero protagonista Capua ed i suoi abitanti.

"Sul di ventesimo quarto di luglio, nell'anno dell'umana salute 1501, fra le vie, che di quelli di su ricordati funesti torrenti davano insieme con le acque i cadaveri al fiume, una ve ne fu la principale, che oggi di pur porta il suo pendio verso là, dove il Volturno stringendosi alla città viene cavalcato dal ponte. Or quivi sulla facciata di una parete era l'immagine di Maria Vergine col suo morto Figlio nel seno, sotto il titolo della Madonna della Pietà. Per essere questa immagine nel muro, e in via, e non in Chiesa dicevasi l'immagine di questa Gran Signora dal volgo con voce diminutivo la Santella e dava mostra con le mani di sostenere il capo, ed il corpo del suo Figlio morto". È uno dei tratti più significativi narrati da Agostino Pascale cronista dell'epoca.

La chiesa della Santella fu eretta per questo motivo sotto il patrocinio della Confraternita che veste a nero portando nell'oscurità delle vesti il tanto lutto, così nel nome dell'eccidio di una città, dicendosi compagnia della morte, che però prese per suo istituto il seppellire quelli che muoiono di morte violenta. Un avvenimento cruento, determinato da ripicche e tradimenti.

Cesare Borgia voleva conquistare il Regno di Napoli, in mano agli aragonesi e, nel frattempo, vendicarsi di Ferdinando d'Aragona che gli aveva impedito il matrimonio con la figlia Carlotta. Il Valentino, spalleggiato dalla Francia comandò il 12 luglio un esercito verso Capua, ed il 19 luglio iniziarono i combattimenti che si protrassero per quattro giorni, al termine dei quali Capua negoziò una resa per quarantamila ducati. Cesare Borgia fece tenere dai suoi soldati un atteggiamento amichevole, salutando la folla, mostrando bandiere in segno di pace, convincendo i capuani che ormai il pagamento dei ducati era soltanto un proforma e che la vera pace era stata sancita. I capuani caddero nell'inganno e aprirono le porte della città.

Cesare Borgia abbassando la verga diede ordine del massacro, era il 24 luglio, vigilia di San Giacomo, si racconta che il Volturno si tinse di rosso. Ogni anno la città di Capua rievoca il "Sacco" con cerimonie religiose, la Pro Loco per mancanza di fondi, impegnati in precedenti manifestazione, tra cui il carnevale ed il Giro d'Italia, non ha allestito il tradizionale programma rievocativo.