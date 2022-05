Ennesimo premio a Gaetano Cerrito noto attivista per il rilancio del Casertano

Il giorno 22 maggio alle 11, in occasione del “I Memorial Alfio Asciolla” verrà assegano a Gaetano Cerrito, il Premio “Cellole Domani 2022” dall’associazione per la cultura rurale della provincia di Caserta.

Cerrito, pluripremiato per le sue molteplici iniziative afferenti la cultura, lo spettacolo, il sociale, anche attraverso l’organizzazione di eventi, volti alla riqualificazione e rilancio di Baia Domizia, la sua cittadina natia Cellole, la terra aurunca, la riviera casertana e di riflesso il sud del paese.

APPROFONDIMENTI DA OGGI FINO AL 23 MAGGIO Salone del Libro a Torino, folla all'inaugurazione al Lingotto IL SALONE DEL LIBRO DI TORINO La casa editrice Marlin festeggia 40 anni di attività al... LA PREMIAZIONE Circolo Nautico Posillipo: cerimonia finale del Premio Nazionale...

Il riconoscimento è attribuito dalla giuria composta dai sig.ri Alfredo Di Paolo, Vito Sorgente, Dott.ssa Laura Lombari e Dott. Gianluca Asciolla che ha valutato il pluriennale impegno di Gaetano Cerrito, in favore di un reale sviluppo, sociale ed economico del territorio aurunco pur tra mille difficoltà ed incomprensioni.

«Questo Premio tra i tanti» dichiara Cerrito «mi è particolarmente caro in quanto mi viene conferito dai luoghi che mi hanno dato i natali, la mia terra, la mia gente, a cui ho dedicato e dedico quotidianamente il mio sforzo titanico per un possibile, giusto ed importante riscatto culturale, turistico, economico, ambientale ed occupazionale e proprio in riferimento all’occupazione sottolineo in tutte le mie interviste giornalistico-televisive che i nostri giovani non debbano più scappare via per fame di lavoro».

«La nostra terra aurunca» continua Cerrito «si sta depauperando di quelle che sono le forze sane, non solo fisicamente ma anche intellettualmente, che potrebbero invece dare un grande contributo di riqualificazione e rilancio concreto a questi nostri incantevoli luoghi, ricchi di arte, storia, cultura, bellezze paesaggistiche, filiere vitivinicole ed agroalimentari, il nostro “oro bianco: la mozzarella”, insomma tutto ciò che può renderci forti e vincenti nel mondo».

Proprio nei giorni scorsi è stato pubblicato da Graus Editore il secondo video/libro di Gaetano Cerrito, che ha iniziato una serie di presentazioni le cui prime tappe sono state Villa Doria d’Angri sede dell’Università “Parthenope” Napoli, il circolo nazionale di Caserta e la terza sarà ospitata dall’Hotel Capys di Capua il 30 maggio alle 17, a seguire Baia Domizia, Formia, Gaeta, Terracina, Latina e Roma.