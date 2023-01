Sono aperte le iscrizioni per la 19esimma edizione del «Premio Bianca d'Aponte Città di Aversa», il contest che intende promuovere le nuove cantautrici italiane dando loro la possibilità di esprimere la propria creatività, creando anche momenti di incontro, di approfondimento e di confronto con importanti artisti. Non ci sono preclusioni di genere musicale: la scheda di iscrizione e il nuovo bando di concorso sono disponibili su www.premiobiancadaponte.it «La partecipazione è come sempre gratuita - fa sapere l'organizzazione -, la scadenza è fissata al 24 aprile 2023. Le finaliste del Premio, che si avvale della direzione artistica di Ferruccio Spinetti, saranno come sempre selezionate da un ampio e prestigioso comitato di garanzia, composto da cantanti, autori, operatori del settore e giornalisti musicali.

Molti dei componenti del comitato faranno parte anche delle due giurie, quella generale e quella della critica, che assegneranno i premi nelle serate finali. Alla vincitrice del premio assoluto andrà una borsa di studio di mille euro, a quella del premio della critica Fausto Mesolella (in omaggio allo storico direttore artistico della manifestazione) una di 800 euro. La giuria generale assegnerà, inoltre, delle menzioni al miglior testo, alla migliore musica e alla migliore interpretazione. Sono poi previsti diversi altri premi e bonus assegnati da singoli membri della giuria o da enti e associazioni vicine al d'Aponte». Le finali sono in programma al teatro Cimarosa di Aversa il 27 e 28 ottobre 2023. La più recente edizione del Premio si è tenuta a fine ottobre, con la vittoria di Moà e il premio della critica Fausto Mesolella a Jole. Nelle precedenti edizioni il premio assoluto è andato a Veronica Marchi e Germana Grano ( 2005), Chiara Morucci (2006), Mama's Gan (2007), Erica Boschiero (2008), Momo (2009), Laura Campisi (2010), Claudia Angelucci (2011), Charlotte Ferradini (2012), Federica Abbate (2013), Elisa Rossi (2014), Irene Ghiotto (2015), Sighanda (2016), Federica Morrone (2017), Francesca Incudine (2018), Cristiana Verardo (2019), Monica Sannino (2020), Isotta (2021). Il premio della critica - dal 2017 ribattezzato «Premio Fausto Mesolella» - è stato invece attribuito, tra le altre, a Helena Hellwig (2015), Agnese Valle (2016), Fede N' Marlen (2017), Francesca Incudine e Irene Scarpato (ex aequo, 2018), Lamine (2019), Simona Boo (2020), Miriana Faieta (2021).