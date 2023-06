Presentato il progetto per la Nuova Cittadella Scolastica a Castel Volturno

E’ stato presentato stamattina, presso la sala consiliare del Comune di Castel Volturno, il progetto esecutivo della Nuova Cittadella Scolastica. Per l’occasione è giunta in città Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che è stata accompagnata dal deputato di Fratelli d’Italia Gimmi Cangiano.

Introdotti dall’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Castelvolturno Pasquale Marrandino, sono intervenuti anche il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Ettore Acerra, il consigliere regionale Alfonso Piscitelli, il sindaco Luigi Petrella.

La Nuova Cittadella Scolastica di Castel Volturno, presentata da uno dei tecnici dello studio che ha pianificato il progetto, sarà costruita con risorse del Pnrr per quasi 30 milioni di euro. Si tratta di un finanziamento da record, il più alto in Italia per la realizzazione di nuove scuole.

Stando al piano che sarà ultimato entro il 2026, i plessi che ospiteranno alunni delle Materne, Primarie e Secondarie saranno realizzati in un’unica area, secondo quella che è una consuetudine sempre più diffusa nel resto d’Europa.