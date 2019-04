CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 2 Aprile 2019, 13:00

Azioni urgenti di pianificazione urbana del verde pubblico. Nel centro storico e nelle frazioni. Le chiedono con forza all'amministrazione Marino i rappresentanti dell'associazione Italia Nostra. Il tema sarà al centro di un incontro, in programma domani alle 17,30 in via Cesare Battisti, al quale sono stati invitati a partecipare anche Wwf e Legambiente.«Vigilare sulla tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico fa sapere la presidente dell'associazione, Maria Rosaria Iacono - si rende sempre più necessario alla luce degli ultimi episodi che si sono verificati in città. Non è possibile che i casertani debbano barattare la vita di un albero con la loro personale incolumità perché le istituzioni non sono capaci di programmare un'attività di manutenzione, mentre le nostre città vengono trasformate in deserti di asfalto. E' avvilente tutto ciò. Non si può lavorare sempre in un clima di emergenza. Occorre agire, tutti insieme, per invertire la rotta. Attraverso petizioni, mozioni, appelli e ogni forma di protesta possibile affinché le istituzioni applichino le leggi che tutelano il patrimonio arboreo perché, è bene ricordarlo, senza un piano regolatore del verde, la città è destinata a morire».