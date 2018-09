Mercoledì 19 Settembre 2018, 17:11

La Guardia di Finanza ha arrestato su ordine del Gip del Tribunale di Napoli Nord il 58enne di Aversa Ferdinando Graziano, accusato di aver concesso prestiti usurai a diverse persone e di aver emesso fatture false tramite società a lui riconducibili. Il Gip ha disposto anche il sequestro a carico suo e dei familiari di quasi l'intero patrimonio, in particolare di beni mobili, come auto, moto e barche, e decine di immobili e quote societarie per oltre 10 milioni di euro.Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli Nord diretta da Francesco Greco e realizzate dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Aversa guidate da Michele Doronzo, hanno accertato come l'uomo abbia concesso tra il 2014 e il 2016 prestiti per oltre 200mila euro, svolgendo secondo l'accusa attività finanziaria abusiva. I sospetti su presunti legami con la camorra non sono stati provati. Graziano - è stato accertato - non era il classico «strozzino» che prestava danaro liquido, ma faceva in modo che gli ingenti flussi finanziari movimentati fossero registrati: il danaro infatti veniva prestato tramite bonifici bancari in seguito alla stipula di un contratto fittizio di compravendita di beni o servizi, in modo da giustificare la concessione del prestito. I soggetti debitori restituivano i soldi sempre con bonifici intestati a società cartiere, dunque fittizie, intestate al 58enne, che a loro volta emettevano fatture per operazioni inesistenti; in questo modo anche i debitori avevano un risparmio d'imposta a compensazione degli interessi usurai pagati, fino anche al 120% annuo. In tre anni, è emerso, il 58enne ha emesso fatture false per 500mila euro, ottenendo anch'egli un risparmio fiscale di 235mila euro.