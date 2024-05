«Implementare le cure palliative su tutto il territorio provinciale al centro del nostro programma per i prossimi mesi, con l’obiettivo di promuovere il benessere e la salute pubblica attraverso un approccio olistico e integrato, che non si limita alla semplice cura delle malattie stesse ma si estende alla prevenzione, all’educazione sanitaria e al sostegno psicologico dei cittadini». È l’annuncio di Antonella Guida, responsabile del distretto 12 dell’Asl di Caserta, che ieri mattina ha partecipato, delegata dal direttore generale Amedeo Blasotti, alla XIII Giornata nazionale del sollievo che si è svolta all’hospice di San Felice a Cancello (inaugurato a settembre scorso) e che ha registrato numerose visite sia da parte del personale sanitario come medici e infermieri dell’ospedale Ave Gratia Plena, dei volontari dell’associazione “Antonio Calcagno onlus” di Santa Maria a Vico capitanati dal presidente Menita Di Lucia, dal responsabile scientifico Giovanni Moniello e dal fratello di Antonio, Giuseppe Calcagno, che proprio sabato scorso in piazza Aragona hanno registrato duecento nuovi tesseramenti, i sindaci di San Felice a Cancello, Arienzo e Valle di Maddaloni, Emilio Nuzzo, Giuseppe Guida e Francesco Buzzo, il consigliere comunale di Valle Francesco Gozzolino e il presidente del Consiglio di San Felice, Giuseppe Magliulo, ma anche tanti cittadini curiosi di conoscere un centro che tanto fa parlare di sé, e che ospita malati oncologici o affetti da malattia in fase avanzata ad andamento irreversibile, costruendo percorsi di cura personalizzati. L’hospice di San Felice, infatti, è l’unico in tutta la provincia creato e gestito direttamente dall’Asl di Caserta ed è diretto dal dottor Giovanni Sarcinella, medico di Anestesia e Rianimazione.

«Senza dubbio, l’hospice è una bella e grande realtà ma abbiamo immaginato a livello casertano - dice Guida - la divisione di cinque equipe per le cure palliative in altrettante aree della nostra provincia in modo da poter aiutare tutti quelli che ne necessitano e che vivono momenti davvero dolorosi. Da Caserta a Santa Maria Capua Vetere, da Piedimonte Matese all’area sidicina, dal litorale domizio all’agro aversano, non abbiamo tralasciato nulla in quanto le richieste sono tante e arrivano da tutti i distretti territoriali. Le cinque equipe operative, composte da specialisti del settore, oltre a lavorare negli ambulatori mirano anche alla cura domiciliare non solo per i malati terminali, ma anche per quelli con dolori cronici. Non bisogna aiutare solo coloro che sono giunti alla fine del percorso di vita, ma anche chi vive situazioni quotidiane di malattie croniche che procurano dolori non facilmente sopportabili».

Ed è proprio su questo fronte, che arriva anche un altro annuncio. Proprio all’hospice di via Roma, in via sperimentale, sarà aperto uno sportello per la perdita del lutto. Toccherà ad un’equipe di professionisti come psicologici o psicoterapisti gestire situazioni delicatissime, in quanto trovarsi difronte alla morte di una persona cara è spesso un evento traumatico che ha forti ripercussioni su chi lo vive. «È un modo per aiutare a metabolizzare in modo graduale - dice Sarcinella - in maniera non ripercussiva sulle famiglie. Sarà avviato un cammino di supporto, in modo da accogliere la sofferenza che deriva dalla perdita di una persona cara e trovare le risorse per trasformare il dolore in una nuova possibilità di vivere pienamente la propria vita».