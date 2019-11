Ha confessato gli abusi e si è detto «pentito». Poi ha chiesto scusa alla famiglia della sua vittima, una ragazzina di undici anni che ha registrato i suoi incontri proibiti col sacerdote Michele Mottola e lo ha mandato in carcere. Questa mattina, don Mottola è parso «fortemente prostrato» dopo quattro giorni in carcere, a Secondigliano, nel reparto riservato ai predatori sessuali.

Provato, ma determinato a chiarire tutto, con l'aiuto del suo avvocato, il penalista Antimo D'Alterio, don Mottola ha riferito al gip Antonino Santoro che quanto denunciato dalla bambina «è vero» e ha aggiunto che, quando in precedenza ha negato, è stato perché se ne vergogna fortemente. La confessione è stata resa nel corso di dichiarazioni spontanee. Don Mottola infatti non si è sottoposto all'interrogatorio di garanzia. Al termine dell'udienza, la difesa ha chiesto i domiciliari per l'indagato. Il gip chiederà parere al pm. La Procura che segue il caso è quella di Napoli Nord, diretta da Francesco Greco.

Il prete accusato di pedofilia è stato allontanato dalla parrocchia di San Giorgio Martire, a Trentola Ducenta (nel Casertano), nel maggio scorso. Il clamoroso provvedimento è scattato dopo la denuncia della vittima, depositata nelle mani del vescovo di Aversa, Angelo Spinillo. Solo la settimana scorsa, dopo cinque mesi di indagini, Mottola è stato arrestato.

