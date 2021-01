CASERTA - Il primo casertano nato è di Casal di Principe. Alle 0:05 presso l'ospedale di Cassino in provincia di Frosinone è venuto alla luce Massimo cavaliere figlio di Agnese Caterino e Carmine. Il bimbo è il primo nato anche nalla provincia di Frosinone. Pesa 2 kg e 600 g ed è stato accolto come un segno di buon auspicio in un momento storico difficile.

Il parto avvenuto con il cesareo è stato diretto dal dottor Renato Bembo, ginecologo di fiducia della signora Agnese. La giovanissima coppia, lei casalinga e lui operaio edile, è alla seconda esperienza. Tre anni fa ad allietare il menage è arrivata Jasmine. All'ospedale di Caserta, inoltre, intorno all'una è nato Francesco Oreste. Il piccolo sta bene e la mamma pure.

Ultimo aggiornamento: 11:07

