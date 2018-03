Lunedì 26 Marzo 2018, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 10:18

Alla quarta convocazione questa mattina Beppe Grillo è arrivato al tribunale di Napoli Nord, Aversa, per essere ascoltato come teste nel processo per diffamazione nei confronti dell’ex attivista del Movimento Angelo Ferrillo querelato da Gianroberto Casaleggio per alcune frasi scritte su Facebook nel 2014 dopo essere stato candidato alle primarie. Grillo sta rispondendo alle domande dell’avvocato Di Scisciolo, difensore di Ferrillo.