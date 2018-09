CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 26 Settembre 2018, 12:00

«Non ci fu simulazione da parte di Giuseppe Setola, il foro maculare all'occhio emerse con uno strumento diagnostico, quindi oggettivo». Da qui è partita la difesa del killer Giuseppe Setola, rappresentata in aula dall'avvocato Paolo Di Furia, per convincere i giudici del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La diagnosi di una parziale cecità del sanguinario killer del clan dei Casalesi, dunque, fu reale e non immaginaria.E poi, il dottor Aldo Fronterrè, oculista di Pavia, non fece altro che analizzare lo status del paziente. Questa la tesi difensiva, invece, del medico, rappresentato in tribunale dai legali Pasquale Coppola e Marco Imbembo, che dovranno concludere le loro discussioni a novembre. Si chiude, quindi parzialmente, la fase finale del processo che vede imputati il sicario sanguinario di Casal di Principe, conosciuto come «O'Cecato» - accusato di 18 omicidi commessi in nove mesi di latitanza fra il 2008 e il 2009 - e l'oculista Fronterrè. Per l'accusa, in concorso con il killer, il camice bianco avrebbe attestato falsamente l'esistenza nei riguardi di Setola di patologie oculistiche insussistenti e avrebbe esposto i magistrati, di conseguenza, ad analizzare l'incompatibilità con il regime carcerario del paziente, permettendo alla primula rossa di beneficiare dei domiciliari nella clinica Maugeri di Pavia, da dove poi evase il 7 aprile del 2008.