Progetti con le scuole, premio a Firenze al Rotary club di Maddaloni

Concorso cultura e legalità dell’etica, il club Rotary Maddaloni Valle di Suessola è stato premiato a palazzo Vecchio di Firenze per “l’eccellenza del servizio”, per aver diffuso sul proprio territorio il concorso e per aver coinvolto oltre 10 scuole della valle di Suessola. Il premio è stato consegnato alla presidente Rosanna De Lucia dal magistrato Alfredo Morvillo, cognato del Giudice Falcone. Presenti alla cerimonia anche il prefetto del club Giuseppe Nuzzo, la vicepresidente Raffaelina Divano (referente del Concorso Legalità e Cultura dell' Etica), e il tesoriere Raffaele Petrone . Oltre al premio di club è stata premiata, per il lavoro svolto, un’alunna di uno degli istituti patrocinati dal Rotary Maddaloni Valle di Suessola: si tratta di Annalisa Brancaccio dell’Istituto comprensivo Aldo Moro di Maddaloni

Un grande risultato per il club maddalonese che da sempre è attivo per diffondere e sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche della legalità.