L’edificio di Poste Italiane in piazza Principe di Napoli, a Marcianise, sarà da fine maggio uno dei primi 250 immobili scelti da Poste Italiane nell’ambito del progetto Polis per dare vita alla più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi dedicati ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti. L’immobile è stato completamente ristrutturato e allestito con uffici moderni e digitalizzati, dotati di postazioni di lavoro attrezzate, open space, aree break e sale riunioni.

Il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, ha espresso soddisfazione per l’attenzione dell’Azienda al tessuto imprenditoriale locale e alla comunità che rappresenta: «In un tempo fortemente caratterizzato dalla velocità e dalla dinamicità, la scelta di Poste Italiane di investire sul territorio di Marcianise rappresenta certamente un’opportunità significativa. Per la nostra amministrazione comunale uno spazio per promuovere, sostenere e ospitare il coworking è un’occasione da cogliere e valorizzare nel modo migliore possibile, soprattutto in considerazione del numero crescente di start-up, liberi professionisti, freelance e lavoratori autonomi, in particolare quelli che operano nel mondo digitale. È la riposta giusta alle nuove esigenze di flessibilità di questo mondo che ha bisogno di fare rete per condividere conoscenze e incentivare la cooperazione e l’integrazione tra diverse professionalità, abbattendo fortemente i costi».

«Attraverso Spazi per l’Italia – ha commentato Salvatore Gialdino, direttore della Filiale di Caserta - vogliamo offrire ai cittadini, alle aziende e ai professionisti del nostro territorio, luoghi fisici, moderni e dotati di tanti servizi che potranno essere utilizzati in maniera flessibile per un solo giorno o per periodi più ampi. I prezzi molto accessibili, uniti alla location centrale e alla qualità degli spazi, rappresentano sicuramente una nuova opportunità per l’imprenditorialità locale». Il nuovo spazio dispone di due uffici privati da 4 persone e di un open space con 6 postazioni, oltre ad un’accogliente area break. L’offerta commerciale degli “Spazi per l’Italia” di Poste include tutti i servizi: arredi degli uffici, connessione internet Wi-Fi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti. Con il progetto Polis, infatti, il Gruppo guidato da Matteo Del Fante intende favorire la coesione economica, sociale e territoriale e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne.