Ha rischiato di chiudere la scorsa settimana a causa dei problemi finanziari del sistema sanitario regionale e nazionale, ma la sua proprietà ha deciso di lasciarlo aperto per senso di responsabilità. I numeri del reparto testimoniano l'importanza del pronto soccorso del Pineta Grande Hospital che è indispensabile al litorale casertano, ma anche all'area nord di Napoli e all'agro aversano, ancora più nel periodo estivo. Abitualmente sono 110 i pazienti che accedono alla struttura ogni giorno, per ricoveri che vanno dal codice bianco a quello rosso.

APPROFONDIMENTI Dalle carrozze alle golf car: i tour sostenibili nel Parco della Reggia Cartucce di due pistole lasciate in un'aiuola pubblica a Portico di Caserta Nasconde tre chili e mezzo di droga in casa, 61enne ai domiciliari a Castel Volturno

Con l'arrivo dell'estate, poi, aumentano di una ventina di unità. In questo inizio estate 2023 sono diventati 150. Si tratta di numeri altissimi, che se spalmati sui pronto soccorso limitrofi, quelli degli ospedali di Aversa, Sessa Aurunca e Pozzuoli - già in affanno per carenza di personale - li manderebbero letteralmente in tilt. Nella struttura diretta dalla primaria Adriana Conte, invece, i pazienti sono accolti da uno staff e da attrezzature adeguate alle necessità sanitarie moderne e di un territorio in constante crescita. Sono cinque i medici impegnati nel turno del mattino e altrettanti del pomeriggio. Mentre infermieri e operatori sanitari sono dodici per turno. I numeri calano per il turno della notte, ma l'efficienza resta adeguata, con due medici e sette fra infermieri e Os.

A supporto, poi, c'è il personale amministrativo, impegnato soprattutto all'accettazione e la vigilanza pronta a intervenire in ogni momento, presente sul posto tutte le ventiquattro ore del giorno. E qualora ce ne sia bisogno a supporto dei pazienti c'è anche altro personale, quello dei numerosi reparti adiacenti al pronto soccorso.

Se in estate aumenta l'afflusso, il personale non può diminuire a causa delle ferie. Come gestire il fenomeno? «Chiaramente anche noi, come qualsiasi altra azienda, concediamo ai nostri collaboratori le ferie estive, come previsto da tutti i contratti di lavoro spiega Beniamino Schiavone, amministratore della società che controlla il Pineta Grande Hospital insieme al padre ma l'alto senso di responsabilità dei nostri medici, infermieri e operatori sanitari, consente che il reparto non sia mai sguarnito. I dipendenti concertano con l'ufficio del personale e soprattutto fra loro il piano ferie in modo che anche in piena estate ci sia sempre il numero adeguato di personale al servizio, anche il 15 agosto».

Ma l'attuale forte ondata di caldo ha contributo all'innalzamento del numero di accessi registrato al pronto soccorso? Per Adriana Conte, primario del pronto soccorso, in parte sì. «Ci sono più accessi di persone anziane e fragili - dice - pazienti che seguono già terapie mediche e che a causa della disidratazione e problemi simili hanno bisogno di essere stabilizzati per ristabilire un corretto funzionamento del proprio equilibrio fisico. Qualche ricovero per gli stessi motivi avviene anche da parte di persone adulte e giovani, magari impegnate nei campi agricoli o al lavoro negli stabilimenti balneari. Si tratta di collassi per esposizioni prolungate a un sole decisamente troppo forte. Ma molti accessi in più rispetto alle estati scorse li stiamo registrando anche a causa di incidenti stradali, che sono aumentati, sia sulla via Domiziana sia nelle strade vicine».

Le attese per i codici gialli e bianchi si dilatano un poco in più nel pronto soccorso del mare casertano, ma l'assistenza resta garantita per tutti, nonostante la proprietà della struttura abbia fatto sapere che non è economicamente sostenibile, a causa dei continui tagli al sistema sanitario nazionale e al mancato adeguamento ai costi aumentati in ogni settore, dovuti soprattutto all'inflazione. La salute non fa sconti a nessuno e il pronto soccorso sulla Domiziana non può mancare. In attesa che la politica intervenga, quello del Pineta Grande resta aperto ed efficiente.