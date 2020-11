Soccorsi congestionati allo Psaut dell'ospedale Ave Gratia Plena di San Felice a Cancello. Da una settimana, ogni giorno, arrivano centinaia di utenti con sintomi da Coronavirus che mandano in tilt tutto il sistema sanitario della struttura, già carente di personale medico e paramedico. «È tutto assurdo e difficile persino da raccontare dicono alcuni infermieri non sappiamo più dove dividerci. Basta pensare che siamo pochissimi in ogni turno e le richieste sono triplicate». Ci sono notti, infatti, durante le quali arrivano contemporaneamente più di una persona che richiede di essere soccorsa e non c'è nemmeno una barella dove poterla far appoggiare. La situazione è davvero allo stremo anche per l'assenza di un pronto soccorso in zona, dopo la chiusura di quello dell'ospedale di Maddaloni, trasformato ad aprile scorso in Covid hospital.

«Sono mesi, oramai, che andiamo avanti con la carenza del personale, - dicono alcuni rappresentanti sindacali degli operatori sanitari del nosocomio suessolano ma ora, la situazione è pazzesca e noi non abbiamo nemmeno la forza di farci sentire. Le promesse sono state tante e non mantenute». Intanto, la struttura si prepara ad ospitare, al terzo piano, il Covid hospital con venti posti letto che diventerà la succursale di quello della città. Da settimane a San Felice a Cancello si sta vivendo una situazione pazzesca: ambulanze demedicalizzate, personale ridotto all'osso ma, soprattutto, numero di positivi in città alle stelle (anche se negli ultimi giorni si è registrato un leggero calo). I lavori sono già partiti e dovrebbero terminare entro e non oltre una ventina di giorni. Nei prossimi giorni si provvederà anche all'arrivo di suppellettili e materiale sanitario. L'intera ala, che doveva ospitare l'hospice per malati terminali, si trasformerà in reparto Covid con terapia intensiva, sub-intensiva e pneumologia.



I sindaci di San Felice a Cancello e di Arienzo, Giovanni Ferrara e Giuseppe Guida, continuano però a lottare per la riapertura del punto di primo soccorso. Nelle ultime ore i due, non sulla stessa linea d'onda in merito ad alcune azioni da intraprendere, si sono lanciati persino bordate sui social. «Ognuno sceglie quali battaglie condurre nell'interesse dei cittadini, - dice il primo cittadino di Arienzo - anche se, nella lotta per ottenere la riapertura del pronto soccorso, le fughe in avanti non servono a nulla e, anzi, occorre un'unità di intenti e di azioni future. La situazione attuale non ci consente di contrastare le scelte legate all'emergenza, ma, con coerenza, possiamo e dobbiamo riaffermare, a gran voce, l'urgenza di avere un punto di primo soccorso nella zona. Personalmente, ho preso questo preciso impegno e, anche da solo, andrò avanti. È una questione che non si può ancora rimandare: lo dobbiamo a circa 100mila persone, che abitano in questo esteso territorio e hanno necessariamente bisogno di contare sulla presenza di questo punto di riferimento e di primo intervento». Guida chiede un ritorno all'unità nella lotta per la riapertura del pronto soccorso: «Serve un impegno ufficiale da parte dell'Asl e delle Istituzioni, affinché, passata l'emergenza, l'ospedale torni ad essere un pronto soccorso di zona», conclude il primo cittadino di Arienzo.



