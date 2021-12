Proposta di matrimonio in stile Casa di carta al centro Campania

La proposta di matrimonio è sempre un momento molto emozionante e particolare, di solito si tratta di un gesto romantico ma talvolta anche spettacolare. È il caso della proposta fatta da Giammarco alla sua Carla.

Il giovane infatti ha messo in scena un vero e proprio flash mob a tema «La casa di carta» addiritura di scena nel centro commerciale Campania di Marcianise.

APPROFONDIMENTI ANIMALANDO Farfalle per eventi, la nuova trovata per matrimoni e ricorrenze che... NETFLIX La Casa di Carta, gran chiusura con 5 episodi insieme: e il finale... L'EVENTO Paris Hilton, le nozze con Carter Reum: anello Cartier e 11 abiti da...

Il futuro sposo si è valso dell'aiuto di alcuni complici che - vestiti con le tipiche tute rosse e la maschera di Dalì come i protagonisti della serie Netflix - sono andati alla ricerca della ragazza in giro per il centro commerciale.

Una volta trovata, Carla è stata condotta a piazza Campania dove ad attenderla c'era Giammarco che si è inginocchiato, ha svestito la maschera, tirando fuori l'anello e le ha chiesto di sposarlo.

Ovviamente la risposta della ragazza è stata un sì, tra la commozione e il giubilio delle tante persone che intanto si sono fermate ad assistere alla scena.