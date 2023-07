Protesi acustica innovativa, eccezionale intervento eseguito all'ospedale Moscati di Aversa

Eccezionale intervento all'ospedale “S. Giuseppe Moscati” di Aversa. Si è trattato di un intervento di posizionamento di una protesi acustica impiantabile per il trattamento di ipoacusia mista di grado grave in paziente affetto da otite cronica inveterata e già sottoposto a molti interventi senza risultati adeguati.

La procedura, eseguita dal dott.

Vito Manni, dirigente medico della Uosd orl ed attualmente sostituto del direttore, consiste nel confezionamento di una craniotomia di circa 4 mm al confine tra osso temporale ed osso parietale atta a consentire l’alloggiamento di un perno in titanio quale ancoraggio di un device elettromagnetico deputato alla trasmissione del suono. Il razionale alla base prevede lo sfruttamento della conduzione del suono per via ossea bypassando la normale conduzione per via aerea oramai decaduta per la patologia.

Le indicazioni a questo tipo di intervento sono ampie e molteplici e riguardano non solo pazienti affetti da patologie otologiche croniche ma anche i casi di anacusia monolaterale, il corretto posizionamento dell’impianto è in grado di assicurare al paziente un cospicuo recupero uditivo e della pregressa sensazione di binauralità. Tutto ciò determina un vantaggio notevole in termini qualità di vita. La procedura chirurgica eseguita presso il “S.Giuseppe Moscati” è stata portata a termine senza complicanze ed il paziente, tuttora ricoverato presso la Uosd orl, presenta condizioni cliniche ottimali e presto sarà dimesso. In Campania solo altre due strutture eseguono tali interventi, in questo contesto il “S.Giuseppe Moscati” di Aversa potrà diventare un punto di riferimento non solo per i pazienti locali ma per l’intera Campania e regioni limitrofe.