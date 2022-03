Protezione civile, le associazioni si riuniscono in provincia di Caserta

Volontariato riunito sabato 2 aprile alle 15, nel Palazzetto dello Sport in via Treviso a Curti. Si tratta della prima assemblea organizzata dalla Protezione civile della provincia di Caserta. A organizzare l'iniziativa Pasquale Paciolla e Domenico De Lucia (che è anche membro del comitato nazionale di Protezione civile). Intervengono Jolanda Maile (assessora alla Protezione civile del Comune di Curti), Giorgio Magliocca (presidente della Provincia di Caserta), Biagio Del Prete (responsabile area V Protezione civile e soccorso pubblico della Prefettura di Caserta), Giovanni Zannini (presidente della VII commissione permanente ambiente, energia e Protezione civile della Regione), Claudia Campobasso (dirigente ufficio volontariato Protezione civile della Regione Campania). All'assemblea partecipano anche 17 associazioni di volontariato e 68 gruppi comunali, oltre a 35 tra sindaci e assessori dei Comuni casertani. L'incontro è l'occasione per discutere sulle prospettive, le risorse e il potenziamento della Protezione civile casertana dopo l'emergenza Covid-19.

