Province Caserta, via libera al bilancio previsione dall'Assemblea dei sindaci

L'assemblea del sindaci, ad unanimità dei primi cittadini presenti (60 su 104, pari a 560 mila abitanti su 890 mila), ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione della Provincia di Caserta.

Soddisfatto il presidente della Provincia Giorgio Magliocca. «Sono stati stanziati - spiega Magliocca - 60 milioni per l'edilizia scolastica, 60 per la viabilità e 40 per l'ambiente. Ringrazio tutti i miei colleghi sindaci per la fiducia ancora una volta accordata». Tra i voti favorevoli quelli dei sindaci di Caserta Carlo Marino, Andrea De Filippo di Maddaloni, dei primi cittadini neo-eletti Adolfo Villani (Capua) e Francesco Lavanga (Mondragone).