CASERTA - CASERTA - Prenderà il via nelle prossime settimane la “Ristrutturazione funzionale e impiantistica” di Palazzo Visocchi, storica sede della Provincia di Caserta in città. Per l’immobile di corso Trieste sono stati, infatti, aggiudicati i lavori per un importo complessivo di circa 1,4 milioni. «Con i lavori di ristrutturazione di Palazzo Visocchi – ha spiegato il presidente della Provincia, Giorgio Magliocca – completiamo il progetto di recupero funzionale della nostra sede storica, nella quale puntiamo a trasferire nuovamente i nostri uffici di rappresentanza. Una sede prestigiosa nel cuore di Caserta che potrà contribuire – ha concluso - anche a restituire a corso Trieste la vivacità di un tempo, con ricadute positive, ne sono certo, sulle attività commerciali della zona».

