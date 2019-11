L'insediamento del nuovo consiglio provinciale e il voto sulle linee programmatiche del presidente della Provincia, Giorgio Magliocca hanno di nuovo spaccato il centrosinistra ed il Partito democratico. Magliocca, di Forza Italia, ha rafforzato la sua maggioranza rispetto a due anni fa: su sedici consiglieri provinciali, tredici hanno votato le sue linee e confermato il sostegno istituzionale che Magliocca aveva avviato già nel corso della passata consiliatura con il gruppo che fa capo al consigliere regionale Luigi Bosco. Quest'ultimo ha aderito al partito di Renzi ed ha dato il via libera alla costituzione del gruppo in Provincia, Caserta Viva, a cui hanno aderito Gianluigi Santillo, Mario Russo e Domenico Carrillo, confermando il sostegno a Magliocca. Al fianco del sindaco di Pignataro Maggiore si sono schierati anche i consiglieri Pasquale Crisci, Olga Diana e Michele Di Martino del gruppo Moderati che hanno come riferimento il consigliere regionale Giovanni Zannini, il quale, nel corso della passata consiliatura aveva fatto schierare all'opposizione i consiglieri provinciali di suo riferimento e poche settimane prima dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio aveva cercato, insieme ai colleghi del Pd, Gennaro Oliviero e Stefano Graziano, di sfiduciare Magliocca però senza alcun risultato.



Il Pd invece si è spaccato, perché Massimo Schiavone, di Sessa Aurunca si è astenuto sul voto delle linee programmatiche mentre Alessandro Landolfi e Carlo Russo hanno votato contro delineando così anche i numeri di quella che sarà l'opposizione a Magliocca ridotta a due consiglieri provinciali. Ma non c'è pace all'interno del Pd perché nel giorno in cui si è insediato il Consiglio, con la surroga di Giuseppe Moretta e Carmen Ventrone, dopo lo scioglimento del consiglio comunale di Marcianise e l'ingresso al loro posto di Santillo e Carlo Russo, quest'ultimo è stato di nuovo al centro di polemiche con la richiesta di espulsione dal Pd dal locale circolo di Santa Maria Capua Vetere per il fatto di essere in maggioranza insieme alla Lega proprio a Santa Maria Capua Vetere. La contestazione si è acuita dopo che Russo è stato indicato come capogruppo del Pd in Provincia.



L'attuale consiglio provinciale è composto da quattro consiglieri di Forza Caserta: Antonio Diana, Francesco De Cristofaro, Pamela Frasca e Stefano Giaquinto, tre dei Moderati: Pasquale Crisci, Olga Diana e Michele Di Martino, tre di Caserta Viva: Domenico Carrillo, Mario Russo e Gianluigi Santillo; tre del Pd: Alessandro Landolfi, Carlo Russo e Massimo Schiavone; due Prima i casertani (Lega): Vincenzo Golini ed Antonella Piccerillo e uno di Fratelli d'Italia, Maria Gabriella Santillo.



Intanto, il presidente della Provincia sta predisponendo, con l'ausilio dell'ufficio finanziario dell'Ente, il bilancio stabilmente riequilibrato, dotando in tal modo la Provincia di un documento contabile perché l'ultimo approvato risale al 2014 e le manovre finanziarie sono state affidate fino ad oggi a delle gestioni provvisorie. In contemporanea Magliocca sta elaborando anche un nuovo piano delle assunzioni. «La Provincia di Caserta - ha detto Magliocca - dopo aver acquisito i necessari pareri favorevoli e le opportune approvazioni, darà corso all'adozione del programma triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 e del piano annuale delle assunzioni per l'anno 2019, unitamente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, che verrà sottoposto all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali presso il ministero dell'Interno». Negli ultimi anni, sia per gli effetti della deliberazione del consiglio provinciale numero 37 del 29 dicembre 2015, in merito allo stato di dissesto finanziario, sia a causa degli interventi obbligatori effettuati in regime di spending review, l'Ente ha proceduto a rideterminare la dotazione organica, riducendo la sua consistenza numerica da complessivi 1000 posti a numero 285 posti. © RIPRODUZIONE RISERVATA