Al via l'VIII edizione del Festival dei Casali nel Borgo storico di Puccianiello, l'1 e il 2 settembre

Dopo tre anni di arresto forzato dovuti alla pandemia, torna uno dei festival più amati dai casertani, che nel corso di dieci anni è diventato un punto di incontro e riferimento nella provincia. Il festival è organizzato dal Comitato festeggiamenti Maria SS La Bruna di Puccianiello e diretto da Emilio Di Donato, e vede la collaborazione e contributo di tutta la popolazione degli abitanti del casale e delle sue associazioni.

Le aree pubbliche e quelle private dei portoni del piccolo centro storico saranno animate da proposte musicali ed artistiche per attirare e divertire il pubblico di tutte le età. Come nelle precedenti edizioni, artisti di strada, mangiafuoco, giocolieri e mimi accompagneranno i visitatori verso la piazza dove si terranno i concerti, i portoni dove si potranno degustare tante prelibatezze e i cortili dove si esibiranno artisti in concerti che, se da un lato risultano sempre estremamente godibili, sono sempre di sicuro interesse sia per chi ama la musica della tradizione che per il pubblico più orientato a quella più colta e contemporanea. Molti spettacoli si tengono in parallelo, permettendo quindi di scegliere tra più proposte, e sono intervallati da interventi di giocolieri, mimi, mangiafuoco e artisti del trapezio.