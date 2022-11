Torna a Sant'Arpino la versione invernale di «Pulcinellamente», la famosa rassegna internazionale di teatro scuola. Il primo appuntamento domani, (mercoledì 30 novembre) con la comicità esilarante ed intrigante dello scrittore, attore Lello Marangio. L'umorista presenterà, presso l'Auditorium dell'Istituto Mondo Libero, in via Eugenio Montale a Sant'Arpino, la sua ultima fatica letteraria: «Pagine Gialle» edito da Homo Scrivens, nella collana Direzioni immaginarie. Una raccolta di gialli comici nei quali s'indaga, si raccolgono indizi e si muore, sì, ma dal ridere.

Si riderà e si indagherà a partire dalle 18 e, all'evento parteciperanno, oltre al direttore artistico Elpidio Iorio, l'attore Germano Bellavia, amato dal pubblico di «Un Posto al Sole», e la cantante Monica Sarnelli. L'autore è un grande riferimento per la scuola comica napoletana. Da più di trent'anni, infatti, lavora come umorista per il teatro, cinema, cabaret e per la televisione; scrive per numerosi artisti e tiene workshop di scrittura umoristica in tutta Italia. Marangio è autore di diversi libri di successo e solo pochi mesi fa ha ricevuto il prestigioso Premio Massimo Troisi per la Migliore Scrittura Comica con l'antologia «Il mercatino di Roccagioiosa». Da alcuni anni collabora con la rassegna PulciNellaMente, ed è particolarmente legato a questo territorio. «Il mio appuntamento con Sant'Arpino, con PulciNellaMente e con gli amici dell'Istituto Mondo Libero ha raccontato lo scrittore - rappresenta un irrinunciabile rito e consuetudine quasi come il presepe o l'albero a Natale. Continuerò a scrivere libri solo per la gioia di presentarli alla Rassegna con il mio amico Elpidio Iorio». Sono così tanti i Commissari del libro che si fa fatica a seguirne le gesta.

«Pagine Gialle» è divertente, scorrevole, pieno di colpi di scena. Ne sono così tanti che ad aggiungerne uno forse non lo noterebbe nessuno. Nel dubbio, questo libro di commissari ne propone sette, tutti impegnati nelle rocambolesche operazioni: Occhipinti, Fabozzi, Molinari, Basile, Beltrami, Martinelli, Carotenuto. Sette detective tutti diversi l'uno d'altro, tutti pronti ad affrontare i casi più disparati, tutti agguerriti, tutti preparati meno uno, tutti speranzosi e frementi di poter essere inseriti a pieno titolo nella Inarrestabile Carica dei Commissari di Polizia che è in atto.

«Una risata sconfigge ogni male, e Marangio, da grande ironico specialista, è uno dei migliori medici in circolazione ha detto l'attore Francesco Paolantoni - un intreccio favoloso di storie avvincenti».

