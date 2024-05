La Polizia Locale di Caserta diretta dal comandante colonnello Antonio Piricelli alle prime ore del mattino ha effettuato il controllo ad alcuni bus che dovevano accompagnare gli alunni di una scuola media in gita in Puglia.

Dagli accertamenti sono emerse alcune anomalie e sono state riscontrate problematiche alla porta GIGI che problematiche alla porta di emergenza che non si apriva, oltre alla revisione degli estintori scaduta. Al termine dell'ispezione, sono state elevate sanzioni per circa 500 € ed il bus non ha potuto effettuare il trasporto degli alunni in gita.