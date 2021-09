«Pumpkin patch» a Pignataro Maggiore, torna l'angolo di America a Caserta

A Pignataro Maggiore c'è un piccolo angolo di America, «Il giardino delle zucche», in cui è possibile vivere il tradizionale «pumpkin patch» in un immenso campo di zucche, dove per tutto il mese di ottobre si può trascorrere una giornata in perfetto american style, scengliendo, cogliendo, intagliando e infine decorando la zucca scelta.



L'idea è di Emily Turino e della sua famiglia italo-americana. Emily è cresciuta in Connecticut e in autunno, come da tradizione, andava con tutta la famiglia a scegliere la sua zucca e, ancora oggi, sua mamma Elvira, italo-americana, che vive tra Italia e New England, continua a perpetuare il rito anglosassone, arricchendo il giardino di casa con centinaia di bellissime zucche.

Il progetto è, ormai da cinque anni, un evento iconico famosissimo, che unisce e diverte tutti: fammiglie, coppie, gruppi di amici, ma anche influencer, che giungono da ogni parte d'Italia per farsi fotografare nei suoi luoghi super instagrammabili.

Il giardino delle zucche di Caserta apre il 25 settembre e chiude il 31 ottobre ed ogni anno accoglie circa 30mila persone a caccia della zucca perfetta. Ogni visita è un viaggio in stile country: si entra in un ranch americano con il fienile rosso, le pannocchie di mais, tra spaventapasseri, trattori, animali, balle di fieno e delizioso street food a base di zucca. Tutti i piatti sono arricchiti da un ingrediente segreto costituito da un mix di spezie, perché come recita un celebre detto americano: «pumpkin spice makes everything nice» ovvero «la spezia di zucca rende tutto magico/bello».

Si possono degustare: il pumpkin bread, dolce di zucca e spezie, il pumpkin spice latte, il cappuccino realizzato con sciroppo alla zucca, le pumpkin donuts, ciambelle fritte alla zucca, il pumpkin butter, burro/marmellata ideale sia per fare colazione, che da utilizzare con i formaggi, pumpkin ice cream, gelato soft servito con topping alla zucca, gnocchi, polpette, pizza alla zucca, mais dolce, pannocchia morbida servita con sale e burro, patate rosse americane, pop corn.