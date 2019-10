Dal venerdì alla domenica, ma forse anche negli altri giorni della settimana e non solo di sera. Pedalano, poco, perché poi parte l'avviamento elettrico, e spacciano. Ben vestiti, zainetto di pelle nera in spalla, sneakers griffate, taglio di capelli all'ultimo grido, qualche tatuaggio. Sono i pusher-bikers, la nuova frontiera degli spacciatori che a Caserta sta rifornendo la frizzante movida all'ombra della Reggia facendosi beffe dei controlli e della Ztl. Le modernissime biciclette elettriche sono il mezzo di locomozione dei pusher-biker. Rapide, ecologiche, comode e, perché no, «signorili» abbastanza da non destare sospetto alcuno quando, da via Mazzini a piazza Vanvitelli, passano tra le folle di giovani e si mimetizzano con le altre bici elettriche che in molti, in città, usano per spostarsi per scuola, lavoro, shopping.



IL FENOMENO

È un mezzo pratico ed economico, la bici elettrica di ultima generazione. Seduta comoda, ruota larga, una garanzia per chi è costretto a muoversi nella giungla metropolitana. E i pusher, in quella giungla,, si devono muovere rapidi e furtivi e quanto più sotto traccia possibile. E la bici non ha targa, può oltrepassare i varchi dell'odiata zona a traffico limitato che sta facendo impazzire i commercianti casertani, passa inosservata. Ed è economica: a fronte dell'investimento iniziale - un modello base costa a partire dai 500 euro - non ci sono costi di carburante, né di assicurazione. Insomma, è un mezzo ideale per chi di dosi ne deve consegnare un quantitativo modesto, velocemente, e senza.



IL TESTIMONE

È il titolare di un bar del centro a lanciare l'allarme. «Dall'estate scorsa abbiamo notato uno strano via vai serale di ragazzi in bicicletta. Attraversano via Mazzini rapidi, con uno zainetto sulle spalle e si fermano di tanto in tanto per consegnare qualcosa che, dopo qualche sera in cui ci siamo messi a osservare attentamente, abbiamo capito essere hashish». Il barista non è il solo a lanciare l'allarme. Dai balconi dei vicoli in cui dal venerdì alla domenica è festa fino a notte fonda, i residenti hanno notato gli stessi strani movimenti. E sono preoccupati. «I ragazzi si ubriacano fino a stare male e fumano di tutto. L'odore degli spinelli ci entra in casa. Dai balconi siamo costretti ad assistere a scene deliranti e da qualche tempo al viavai degli spacciatori in bici elettrica che nessuno ha ancora fermato. Dove c'è droga, ci sono guai. Passino gli schiamazzi che siamo costretti a subire ogni fine settimana, ma si deve dare un freno almeno alle illegalità», dice una donna residente in centro.



E BIKE E HASHISH

Le notizie che vengono dalla strada sono di spaccio di sole droghe leggere, hashish in particolare, affidato ai pusher in e bike. Gente che durante la settimana ha una vita normale e che, nel week end recupera qualche soldo distribuendo dosi a pedalate. Non è chiaro che gli spacciatori di cui parlano i residenti del centro e delle viuzze adiacenti la Reggia maneggino anche altre sostanze stupefacenti, come le droghe sintetiche e la cocaina. La «crisi» ha colpito anche gli spacciatori, pusher in ebke sono stati avvistati e bloccati negli ultimi mesi a Macerata e a Barletta, quindi non si può escludere che anche a Caserta il giro in mano agli spacciatori bikers che hanno dovuto parcheggiare gli scooter per consegnare le dosi ordinate via Whatsapp sia meno modesto di quanto sembri. Di certo c'è che i gestori dei locali e i residenti hanno denunciato un fenomeno che, nel capoluogo, starebbe prendendo il largo. Non resta che attendere la contromossa di polizia e carabinieri che, durante il week end, sono impegnati in controlli straordinari. Magari, come già avvenuto in altre città, toccherà anche a militari e agenti inforcare le bici elettriche per mettersi al passo dei pusher-bikers. © RIPRODUZIONE RISERVATA