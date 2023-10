Ventidue coltellate, non 19 come aveva rilevato inizialmente il medico legale, inferte con una violenza tale che hanno provocato lesioni profondissime al fegato, cuore e polmoni e addirittura la frattura di una costola. È quanto emerso dalla prima discovery eseguita sul corpo di Paolo Menditto, il pusher ucciso una settimana fa nel suo appartamento di Aversa dal militare dell'Esercito Italiano, Paolo Scarano, da una settimana recluso nel carcere militare con l'accusa di omicidio d'impeto aggravato dalla crudeltà. L'esame autoptico disposto sul cadavere dal pubblico ministero di Napoli Nord, Marco Lojodice, ha confermato la violenza usata dal caporale per sfogare tutta la sua rabbia sul corpo dello spacciatore che aveva rapporti sessuali con la fidanzata tossicodipendente di Scarano (una relazione peraltro nata appena quindici giorni prima dell'omicidio) in cambio di dosi gratis.

L'autopsia è stata eseguita nell'Istituto di Medicina Legale di Giugliano in Campania alla presenza del medico legale nominato dalla Procura di Napoli Nord, la dottoressa Raffaella Luce e del dottor Giuseppe De Rosa, consulente tecnico nominato dalla difesa di Scarano (gli avvocati Giuseppe Cipullo e Natalina Mastellone). Sul cadavere di Menditto è stato disposto anche un esame tossicologico. Per Paolo Scarano, la convalida dell'arresto è arrivata domenica scorsa: il gip del tribunale di Napoli Nord, Ilaria Giuliano, aveva escluso la premeditazione nel delitto, così come aveva chiesto la difesa. Il giudice ha però accettato la tesi dell'accusa, ovvero l'aggravante della crudeltà. Nel provvedimento, il gip ha ritenuto che le dichiarazioni autoaccusatorie dell'indagato fossero attendibili, anche in base alle testimonianze di altre persone informate dei fatti sentite nelle ore dopo il delitto.

Scarano ha fornito spiegazioni aggiuntive riguardo a determinati passaggi dell'interrogatorio precedentemente reso davanti al pubblico ministero, classificando, infine, l'omicidio come delitto d'impeto aggravato dalla crudeltà. Un delitto commesso per la forte gelosia che era scattata nel militare dopo aver scoperto la sua ragazza intratteneva rapporti sessuali con il suo spacciatore. In soli quindici giorni si era invaghito in maniera folle della ragazza di 26 anni, spesso senza fissa dimora, conosciuta "alle palazzine". Lei stessa, quando ha saputo che Scarano aveva ucciso il pusher, attraverso il telefono della madre, aveva mandato un messaggio al militare in cui gli aveva scritto: «Vergognati».

Ancora introvabile la lama da 15 centimetri con cui ha ucciso Menditto, ben descritta da Scarano che l'ha gettata in un cassonetto giallo lungo la variante di Aversa. Dopo il delitto si cambiò davanti alla porta di casa della madre e si liberò anche degli abiti rinchiudendoli in un sacchetto gettato nel cassonetto dei rifiuti. Durante la colluttazione e il feroce accoltellamento si sarebbe ferito leggermente a una mano. Nel corso dell'interrogatorio ha ammesso di assumere sostanze stupefacenti fin da giovane.