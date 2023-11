Siamo ai ritocchi, analisi dettaglio per dettaglio, ogni tanto un aggiustamento di cui magari non c'è bisogno, se non ci si decide a consegnare l'elaborato non la si finisce più. Non sono candidati a un esame, sono due "presepiari", di varie professioni, tutti portatori di quel virus che fa bene alla vita, quello anche un po' contagioso che è purezza di cuore e sentimenti, gli ingredienti per preparare gli "elaborati" che vengono sfornati dalla bottega di piazza San Pietro a Maddaloni e che sono presepi.

APPROFONDIMENTI Sinistra Italiana, Dell'Aquila nell'assemblea nazionale Da chiesa a polo culturale nel «lungo-Reggia liberato»

Una catena di montaggio ma di pochi complessi che sanno di sugheri e colle e di muschio vero che alle opere trasferiscono odori di grotta e calore di bue e asinello, tenerezza del Bambinello e dolcezza di Madonna e protezione di San Giuseppe, il nucleo centrale di opere che di anno in anno cambiano a seconda dell'ispirazione dell'autore.

Nell'antro che accende meraviglie ciascuno lavora al suo banco, in un mare di strumenti di minima portata perché il martello, per dire, deve fare il martello ma con delicatezza e così pinze, chiodi e chiodini. Ferri del mestiere lucidi di fatiche trascorse e pronti ad accompagnarne di future, Natale viene ogni anno e chissà quale sarà il tema portante di quella bellissima favola in anteprima 2023 anni fa in Palestina e replicata da San Francesco in poi perché non ci si dimenticasse di quella rappresentazione. Siamo in un laboratorio che sa di ferramenta e legno e terracotte ma è tutto una oreficeria, tanta la delicatezza della manualità dei presepiari.

Ne troviamo due all'opera e uno a fare da spettatore perché s'è preso un anno di aspettativa ma all'attrazione del laboratorio non resiste. Sono in cinque e hanno costituito da alcuni anni l'associazione culturale "II presepe", da 18 anni vanno allestendo la mostra presepiale, quest'anno nel "Villaggio dei ragazzi". Al lavoro troviamo, quindi, Paolo Durante, geometra libero professionista in pensione, Michele Campolattano, tecnico della Wirpool e connesse angustie finalmente risolte, Sabino Di Nuzzo, pasticciere-presepista in stand-by perché tra panettoni e mostaccioli c'è fortunatamente molto da fare, e Mario Bove, fondatore delle mostre maddalonesi, e Sebastiano Della Ventura per una sera lontani dai banchi di lavoro. Il quintetto non commercia, lavora per passione a invito di chiese e musei e per amicizia per qualche appassionato privato.

Paolo Durante è alle prese con un presepe in partenza per una mostra a Città di Castello, un plastico affollato da 200 figure alte tre centimetri che caratterizzano alcune sezioni. «Quest'anno il mio presepe si sviluppa in più sezioni affiancate dice Durante , il trittico della natività è unico e centrale ma intorno ci sono presepi che sono stati e altri che non dovrebbero essere più rappresentati, e invece continuano a esserci. Sono la Berlino quand'era divisa in due dal muro, le due Coree che si fronteggiano, la muraglia che divide gli Usa dal Messico e dai disperati con sombrero e poi il territorio insanguinato di questi giorni, Israele e Palestina, vittime e aggressori e donne e bambini. L'unico angolo di pace è la grotta, la famigliola che la abita dovrà darsi da fare per estendere la pace dappertutto». Un documentario in un presepe di miniature che sembra animato, gli annuali racconti di Paolo Durante hanno raccolto sempre premi e consensi nella città dove è stato invitato.

Al banco accanto laboratorio delle meraviglie, Michele Campolattano più che presepista pare un muratore. Lavora e rifinisce uno spaccato di presepe settecentesco napoletano, una sola grossa casa affacciata su un cortile di galline e oche, la legnaia, il cancello è di ferro-ferro così come le inferriate a balconi e finestrini, sulla parete esterna un'edicola votiva con Madonna e cero, all'interno si intravvede l'arredo di una casa-osteria di Maddaloni, arredi miniaturizzati perfetti e anche un minipresepe che Michele mostra sul palmo della mano e che sarà presepio in un presepio.

Indescrivibile la perfezione di tetti e mattonato, delle screpolature, tutto sarà ammirato nella chiesa di Positano, un'altra opera a Napoli nella chiesa di Santa Marta. «Faccio presepi da quando avevo sette anni e oggi ne ho 56 dice . Il lavoro assorbe ore che sembrano volare». Quando dura la lavorazione? Risposta: «Nove mesi, come una gestazione. Il 7 gennaio ricominciamo».