Quartiere Acquaviva, affidati i lavori di rigenerazione della zona e riqualificazione del “Palavignola”

Partiranno a breve i cantieri per la riqualificazione il Quartiere Acquaviva, destinati a cambiare volto all’intera area. È avvenuta, infatti, l’aggiudicazione definitiva dei lavori, con l’espletamento di tutte le verifiche amministrative necessarie. In primo luogo, si partirà con il progetto (finanziato con fondi Pnrr e in particolare Pinqua - Programma Innovativo Nazionale sulla Qualità dell’Abitare) che prevede interventi che riguarderanno la riqualificazione delle strade e dei marciapiedi, la creazione di un ampio percorso ciclopedonale, l’apposizione di nuovo arredo urbano, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’installazione di nuova segnaletica stradale e la riqualificazione delle villette. Tutte queste opere verranno messe in atto nelle principali strade del quartiere.

Cantiere in partenza anche per quel che concerne il “Palavignola”, che sarà interessato da una importante azione di ampliamento e riqualificazione, che lo renderà idoneo a ospitare oltre 2.000 spettatori, permettendo di poter disputare campionati di varie discipline sportive (basket e pallavolo in primis) ad alti livelli.

Nel dettaglio saranno effettuati i seguenti interventi: sostituzione dei tegoli di copertura; revisione e/o sostituzione degli impianti tecnologici esistenti (impianto idrico, impianto elettrico, impianto di condizionamento, etc.); sostituzione della pavimentazione sportiva in legno; revisione/sostituzione delle attrezzature sportive (impianti di gioco, tabelloni elettronici, ecc.).

«Il Quartiere Acquaviva – ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino – è oggetto di un progetto epocale, che vedrà una grande trasformazione, grazie alla quale diventerà più moderno e ricco di infrastrutture e servizi. Parliamo del quartiere più popoloso della città, che riveste un’importanza e una centralità notevole per questa Amministrazione. Effettueremo interventi per riqualificare le strade, per costruire nuovi marciapiedi e un percorso ciclabile che si estenderà fino al confine con San Nicola La Strada. Per quanto concerne il Palavignola – ha proseguito il sindaco – avremo a breve un palazzetto dello sport completamente rinnovato, che sarà pronto ad accogliere sodalizi sportivi impegnati anche in competizioni ad alti livelli».