Quesiti «sotto accusa» all'esame di un esperto

Test per l'accesso alla facoltà di Medicina, il Consiglio di Stato smentisce il Tar Lazio e apre alla possibilità di mettere in discussione ben 5 dei 60 quesiti proposti dal Ministero. In altre parole il supremo organo della giustizia amministrativa ha aderito alle perplessità avanzate con il ricorso proposto dall'avvocato Pasquale Marotta, per conto di otto candidati dichiarati idonei ma non vincitori della selezione del 3 settembre 2021. La...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati