«Distinguiamo i segni del potere dal potere dei segni». Inchiodato al ricordo di una frase dell'arcivescovo di Napoli, il questore di Caserta Antonino Messineo ha aperto la conferenza stampa nella sala della scuola di polizia di Caserta, ieri mattina, snocciolando i numeri delle operazioni messe a segno dalla polizia nel 2022. «Numeri, ma anche segni potentissimi- ha commentato Messineo - la frase di Domenico Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli, è come un faro. Dai segnali infatti partiamo, nel 2022 le misure patrimoniali applicate ad aziende e beni acquisiti in maniera illegale hanno colpito patrimoni del valore di 35 milioni di euro». È solo un numero, ma dice tanto. Perché anche sul fronte dell'immigrazione la questura di Caserta ha fatto la sua parte: «Sono state ben 240 le persone denunciate».

Cosa significa? «Il dato rispecchia la realtà - dice Messineo - in pratica, c'è chi ha utilizzato certificazioni false per entrare e restare in Italia. Ci tengo a precisare che nel 2021 erano state 91 le persone denunciate per la falsificazione dei documenti, non c'era la guerra in Ucraina e non c'è ancora l'ondata di ingressi. Nel 2022, con lo stesso personale che non si è mai lamentato del lavoro extra, abbiamo raggiunto risultati enormi».

L'incontro con la stampa nell'aula magna della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato è stato contraddistinto dalle possibilità future: «Nel 2023 la nostra massima attenzione sarà concentrata sul corretto utilizzo dei fondi del Pnrr, per evitare interferenze e condizionamenti della criminalità organizzata. Sarà un vero e proprio mantra: ci saranno prevenzione a tutto campo e repressione immediata. E a febbraio credo saremo in grado di aprire il Commissariato della Polizia di Stato a Casal di Principe», ha spiegato il questore Messineo, il quale ha tracciato anche un bilancio del sistema sicurezza nel Casertano nel 2022, anticipando ciò che sarà nell'anno che verrà.

Tutti in aumento nel 2022 gli indicatori delle diverse attività della Questura, venendo da due anni di pandemia, come quelli dell'Ufficio Immigrazione (dal 2021 al 2022 i passaporti rilasciati sono passati da quasi 7mila a 19mila), della Polizia Amministrativa (controllati 293 esercizi pubblici nel 2022 rispetto ai 17 del 2021) e soprattutto della Divisione Anticrimine, basta pensare ai Daspo per le manifestazioni sportive (passati dal 2021 al 2022 da 4 a 19) o ai Dacur per il centro urbano in funzione antimovida (passati da 10 a 35), ma anche le Sorveglianze Speciali (da 42 a 97); lievemente aumentati gli ammonimenti del Questore, da 29 a 31, che si applicano soprattutto a mariti violenti, segno che con o senza pandemia il fenomeno della violenza contro le donne non conosce rallentamenti. In aumento anche l'attività dell'Ufficio che gestisce le volanti sul territorio, con le denunce passate da 93 a 185. Ma il Questore ha sottolineato soprattutto il dato delle persone identificate nel Casertano, oltre 23mila nel 2022 rispetto alle 6700 dell'anno precedente. «Un +400% ottenuto con lo stesso numero di poliziotti, ossia non solo senza rinforzi, ma con qualche elemento che è venuto a mancare» rivendica Messineo con orgoglio. «Abbiamo messo su strada più risorse possibili, sfruttando diversamente gli stessi funzionari e agenti che avevano già». Cosa accadrà, si vedrà nel 2023. Di certo, la polizia di Stato non mollerà.