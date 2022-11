Il Questore di Caserta consegna le Medaglie di Commiato per i meriti speciali agli agenti della Polizia di Stato

Il Questore della Provincia di Caserta, Dirigente Generale dottore Antonino Messineo, nella mattina odierna, in occasione della cerimonia organizzata nell’Aula Magna della Scuola allievi agenti di Caserta, con la partecipazione del Prefetto di Caserta, dottore Giuseppe Castaldo, ha consegnato le Medaglie di Commiato al personale in quiescenza e le ricompense per meriti speciali agli operatori della polizia di Stato che si sono distinti in particolari attività di servizio.

La manifestazione è stata l’occasione per esprimere gratitudine da parte delle Autorità di pubblica sicurezza presenti al lavoro svolto dagli operatori della sicurezza. Particolare emozione si è registrata in occasione dei saluti rivolti al personale in quiescenza, alla presenza anche dei familiari. I premi destinati agli operatori in servizio sono stati attribuiti in ragione di delicate operazioni condotte sul territorio casertano, che hanno consentito di individuare gli autori di reati della criminalità comune ed organizzata, e di interventi di soccorso pubblico.