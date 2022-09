Questura, 4 nuovi dirigenti e funzionari per il Casertano

Arrivano i nuovi dirigenti della Polizia di Stato nella Questura di Caserta, nell'ambito degli avvicendamenti decisi dal ministero dell'Interno. Lunedì scorso, infatti, il questore Antonino Messineo, ha accolto i funzionari che hanno avvicendato altrettanti colleghi trasferiti in altra sede. In particolare, si sono insediati il neo dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Antonio Magno, che ha preso il posto di Angelo Barbato; sempre in Questura, ma in seno alla Squadra Mobile guidata dal dirigente Davide Corazzini, è arrivato come funzionario Gianluca Tuccillo (già dirigente della Squadra Mobile di Vercelli), che sostituisce Michele Pota, trasferito a Gaeta dove dirigerà il locale commissariato della Polizia di Stato.



A Maddaloni, il dirigente Aldo Mannarelli, trasferito alla Polizia Stradale di Napoli, è stato sostituito alla guida del commissariato da Francesco Giaquinto, mentre ad Aversa arriva come vice-dirigente Paolo Maisto, il quale affiancherà il dirigente Antonio Sepe. I nuovi funzionari, che hanno maturato esperienza un po' in tutta Italia, hanno lasciato gli incarichi nell'ambito di una rotazione che ha interessato diverse questure italiane. A giugno, intanto, il Questore della Provincia di Caserta, Messineo, è stato nominato dal Consiglio dei Ministri, - su proposta del Ministro dell'Interno - Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza: si tratta della più alta qualifica nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato. Messineo, che è arrivato a Caserta lo scorso gennaio, rimarrà alla guida dell'ufficio di piazza Vanvitelli considerati sede di rilievo dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e pertanto elevato, nell'anno 2021, al rango di struttura di fascia A. Intanto, un casertano andrà alla guida del commissariato di polizia di Gaeta. Il vice questore aggiunto Michele Pota, da pochi giorni, è diventato il nuovo dirigente del commissariato che fa capo alla Questura di Latina. Quarantuno anni, casertano doc, Pota ha lasciato dopo 6 anni la Questura di Caserta, dopo aver prestato servizio anche a Roma e Prato. A Caserta ha ricoperto, dal 2017, l'incarico di dirigente dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura per poi passare, dopo aver ottenuto apprezzabili risultati alla guida delle Volanti, nel 2019 alla Squadra Mobile, svolgendo funzioni investigative e dirigendo le sezioni antirapina, antidroga, criminalità comune, Falchi ed omicidi.

Tra le indagini che lo hanno visto protagonista, si ricordano gli arresti della banda del buco che stava per colpire alle Poste di San Marcellino, quelli dei rapinatori nelle ville, oltre che gli autori dei colpi alla Bnl ed alla Unicredit di Aversa. Pota fu anche tra gli investigatori che riuscirono a sequestrare un maxi carico di oltre 200 kg di cocaina.