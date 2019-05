CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 16 Maggio 2019, 12:00

Un carico di guaina bitumosa scaricata illegalmente in una delle zone dal più alto valore ambientale della costa domiziana, nella zona dei laghetti a Est della via domiziana, a circa trecento metri dal primo centro abitato. La scoperta è di qualche settimana fa; lo smaltimento di ieri, a opera dell'ufficio ecologico del municipio di Castel Volturno. L'area della discarica abusiva era stata messa in sicurezza da operai specializzati del Comune, ma fino a l'altro giorno non si riuscivano a recuperare i rifiuti speciale perché i siti di trasferenza della Campania erano tutti saturi e al limite del collasso.L'altro giorno il via libera e quindi l'operazione straordinaria di bonifica; prima che a qualcuno, più scellerato di chi ha sversato illegalmente la guaina, gli venisse la pessima idea di darle fuoco, creando a qual punto un vero disastro ambientale. Il totale del peso della guaina raccolta, infatti, è di circa tredici tonnellate. In pratica, il suo stoccaggio ha riempito un intero compattatore. Ma chi produce una tale quantità di guaina bitumosa, di quella utilizzata solitamente per isolare tetti di palazzine, depositi, capannoni e ville? A rispondere è Valerio Boccone, il dirigente uscente dell'ufficio ecologia che ha predisposto la messa in sicurezza e la bonifica dell'area attaccata dagli ecocriminali. «La quantità prelevata è talmente spropositata sostiene il dirigente comunale che lo sversamento non può essere stato opera di un artigiano, piuttosto di una ditta specializzata nella rimozione e posa in opera di guaina. Qualche azienda che avrà accatastato il materiale di risulta prodotto nel corso di qualche mese di attività, e che poi per risparmiare sui costi di smaltimento ha pensato bene di sversarla in questo punto, non lontano dal centro abitato, ma comunque isolato e non controllato».