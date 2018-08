CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 19 Agosto 2018, 13:00

Cassonetti pieni, rifiuti sul marciapiedi, pedoni che fanno la gimkana tra i sacchetti. E' così dal 25 luglio. In periferia, nelle frazioni ma anche nel centro storico. Un disagio che si protrae ormai da quasi un mese complice l'impossibilità di sversare multimateriale (plastica, alluminio, pet, contenitori per detersivi, cartoni e tanto altro), vetro e ingombranti nelle piattaforme di riferimento. L'impianto di Caivano in località Pascarola, gestito dalla Di Gennaro spa, non ha infatti ancora riaperto i battenti, dopo l'incendio del mese scorso, e resta in attesa delle autorizzazioni necessarie per far ripartire le attività.I siti alternativi, situati a Secondigliano e Villa Literno, hanno rispedito al mittente i camion del Comune perché dicono di non riuscire ad assorbire anche le quote del capoluogo. Da qui i cumuli in strada, una raccolta a singhiozzo e soprattutto una parte del parco mezzi bloccato con veicoli carichi di rifiuti che nessuno sa dove andare a sversare. Sui quattordici mezzi in dotazione autorizzati allo scarico, ben nove sono infatti stracolmi e fermi nelle piazzole del consorzio Ecocar Ambiente (che gestisce in regime di proroga il servizio di igiene urbana in città nelle more dell'aggiudicazione del nuovo bando di gara prevista per l'autunno) in attesa della riapertura dell'impianto di Caivano o dell'individuazione da parte dell'Ente di un sito alternativo. Inevitabili dunque i ritardi e i rallentamenti nella raccolta anche per le altre tipologie di rifiuto come testimoniano i sacchetti di umido e indifferenziato che giacciono a terra in molti punti della città. Numerosi e vani gli appelli rivolti alla cittadinanza nelle ultime tre settimane a non depositare i rifiuti in strada ormai sempre più numerosi. Si stima infatti che siano oltre duecento le tonnellate non raccolte e disseminate su tutto il territorio cittadino.