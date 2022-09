Capua, a Villa Fiorita la terza giornata di raccolta del sangue

«In molte patologie, la trasfusione di sangue rappresenta l'unica opportunità terapeutica che il medico ha a disposizione. Purtroppo questo prezioso presidio non si può ottenere in laboratorio, bensì solo grazie alla donazione da pate delle persone». Questo è l'appello che il dirigente responsabile del Servizio Trasfusionale dell'Asl Caserta, Saverio Misso, lancia in vista della terza giornata straordinaria di raccolta del sangue.

Il prossimo 7 settembre, dalle 8 alle 12, sarà infatti possibile donare il sangue alla Casa di Cura Villa Fiorita di Capua. A sostenere la clinica capuana, l'unità mobile dell'Asl Caserta, in sinergia con l'Avis Campania.



Il caldo record di questi mesi e l'impennata di contagi da Covid- 19 ha determinato una carenza di sangue sull'intero territorio provinciale e oltre. L'Avis sta fronteggiando l'emergenza con la presenza dell'unità mobile in diverse località strategiche del casertano.

Ai cittadini che doneranno il sangue nel piazzale antistante l'ingresso di Villa Fiorita, saranno garantite le analisi di laboratorio ed il ristoro offerto presso il bar della clinica.