La polizia di Stato di Caserta ha arrestato L.L., 63enne originaria del napoletano ma da tempo trapiantata a Castel Volturno, poiché colpita da un mandato di cattura emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli dopo la condanna a tre anni, 11 mesi e 22 giorni di reclusione.

L.L. è stata riconosciuta colpevole, in via definitiva, di detenzione e porto di armi da fuoco, continuata in concorso, furto pluriaggravato, tentata estorsione e favoreggiamento personale, tutti reati consumati nell’agro di Castel Volturno nel 2015.

Gli agenti della Squadra Mobile di Caserta hanno arrestato anche C.M., 50enne di Casal di Principe, pure lui colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli in quanto condannato in via definitiva a tre anni, sei mesi e 22 giorni di reclusione poiché riconosciuto colpevole di due distinti episodi estorsivi, consumati in concorso con altri tra Casal di Principe e Orta di Atella. Per entrambi gli episodi è stata riconosciuta l’aggravante dalla finalità mafiosa.

