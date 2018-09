Mercoledì 26 Settembre 2018, 14:59

Il biglietto per l''inferno della Domitiana costa 20 euro. E' il costo che le transessuali straniere che si prostituiscono lungo il Litorale Domitio devono pagare per poter essere «autorizzate» a occupare un pezzo di marciapiede. Una di loro si è ribellata e per poco non ci ha rimesso la vita: picchiata fino a perdere conoscenza dal 28enne arrestato questa mattina dai carabinieri.E' il racket sulle transessuali, fenomeno più vivo che mai da Varcaturo a Ischitella. L'indagato, residente a Castel Volturno, come detto ha picchiato una delle vittime fino a farle perdere i sensi. Secondo la ricostruzione della Procura di Santa Maria Capua Vetere, diretta da Maria Antonietta Troncone, ogni giorno l'indagato pretendeva 20 euro per consentire alle due di prostituirsi lungo la Domitiana. Il pestaggio sarebbe avvenuto perché una delle transessuali si è ribellata.