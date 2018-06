Lunedì 11 Giugno 2018, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 10:58

Choc alla stazione di Villa Literno. Una ragazza si è lanciata sotto ad un convoglio. Poco prima delle 10, secondo la testimonianza di alcune donne, una giovane ha iniziato a correre, come per prendere una rincorsa e si è buttata sotto un treno Intercity per Roma. Lo speaker ad Aversa annuncia ritardi di 180 minuti sulla linea, definendo l'accaduto un investimento, in attesa di certezze e delle indagini. Tra le prime ad assistere alla drammatica scena, una donna sui cinquant'anni, che ha accusato un lieve malore. L'autorità giudiziaria sta investigando sul tragico fatto.