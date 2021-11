Movida e spari nel Casertano, grave un ragazzo di 21 anni

Movida di sangue nel Casertano, a Santa Maria a Vico, dove un giovane di 21 anni è stato colpito da un proiettile all'addome ed è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Marcianise, ma non in pericolo di vita. Indaga la polizia. Questa la dinamica: un uomo, fermo all'esterno di un bar, ha estratto dal giubbotto una pistola ed ha sparato alcuni colpi (almeno tre), uno dei quali ha colpito il 21enne che si è accasciato al suolo in una pozza di sangue. La polizia sta verificando anche le immagini di videosorveglianza oltre a raccogliere testimonianze per ricostruire l'accaduto e fermare il responsabile.

