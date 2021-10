Casal di Principe: Ciro travolto e ucciso a 15 anni, il conducente dell'auto positivo alla cocaina

Era sotto l'effetto di cocaina Pietro C., il ventinovenne che, domenica sera, ha investito e ucciso a Casal di Principe Ciro Modugno, studente di 15 anni. La positività di Pietro C. è emersa dai test eseguiti immediatamente dopo l'investimento dai carabinieri. In un primo momento, l'investitore è stato denunciato a piede libero, anche perché Ciro Modugno era inizialmente sopravvissuto all'incidente. Poi, purtroppo, il decesso. Ora il giovane...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati