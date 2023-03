L'altra notte, Piedimonte Matese è stata teatro di un furto in pieno centro. L'attività commerciale colpita da una banda di quattro malviventi è stata la gioielleria «Aurum&Complements», in via Cesare Battisti. La banda ha agito intorno alle 4, approfittando del buio e delle strade deserte. I ladri sono riusciti a entrare all'interno della gioielleria forzando la serratura della porta d'ingresso e disattivando il sistema d'allarme. Una volta dentro, hanno distrutto le vetrine in cui erano contenuti gioielli e altri oggetti preziosi. Dopo pochi minuti, i malviventi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce, ma non prima di aver messo le mani su un bottino di svariate migliaia di euro. Poco dopo la loro fuga, all'interno della gioielleria è entrato in azione l'antifurto nebbiogeno.

Ieri mattina, intorno alle 9, quando i titolari dell'attività commerciale si sono recati sul posto di lavoro si sono ritrovati davanti a uno scenario da film. Naturalmente, i proprietari della gioielleria hanno sporto denuncia ai carabinieri. Vista l'attivazione dell'antifurto nebbiogeno, inoltre, nella gioielleria sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco che hanno rimesso l'area in sicurezza.

Adesso toccherà ai militari dell'Arma condurre le indagini per cercare di identificare, e dunque dare un nome e un volto, ai componenti la banda. Ma il compito per gli inquirenti non si preannuncia semplice. Stando alle primissime indiscrezioni, infatti, sembrerebbe che i quattro malviventi, ripresi dalle telecamere installate all'interno della gioielleria avessero il volto coperto da un passamontagna. Risalire alla loro identità, dunque, sarà un compito arduo. Ma, sin dalle primissime ore, si punta a incastrare la banda grazie anche alla visione dei filmati delle telecamere installate lungo le strade e nei pressi del locale preso di mira.

Nel frattempo, la rapidità con cui è avvenuto il furto dell'altra notte ha lasciato più di qualche dubbio ai proprietari della gioielleria. I ladri, infatti, si sono concentrati sulle vetrine che contenevano i gioielli dal valore maggiore. Secondo i titolari dell'attività commerciale, dunque, i malviventi conoscevano molto bene quanto era custodito nelle vetrine e sapevano come muoversi.

Probabilmente, qualche giorno prima del furto, avevano visitato il locale spacciandosi per clienti interessati all'acquisto di qualche gioiello. Una pista che, in questa primissima fase delle indagini, verrà sicuramente presa in considerazione dei militari dell'Arma.

Nel frattempo, in città l'incursione notturna ha destato preoccupazione. Non è certo la prima volta, d'altronde, che Piedimonte Matese si ritrova ad essere teatro di vicende simili. Il fatto che l'episodio si sia consumato in pieno centro ha contribuito a far scattare ulteriormente i campanelli d'allarme.

Il furto verificatosi in via Battisti ha fatto rumore anche tra le istituzioni locali. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere della minoranza Costantino Leuci: «Questo episodio arriva dopo i numerosi furti negli appartamenti della zona - ha dichiarato - è preoccupante, inoltre, che avvenimenti di questo tipo si consumino lungo una delle strade più centrali e frequentate della città. Una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio, in futuro, potrebbe essere sicuramente una prima soluzione a questi problemi. Nel frattempo, tutto il sostegno dei matesini va ai titolari della gioielleria, persone molto conosciute in città».

