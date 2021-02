Raid vandalico a Parco Schiavetti a Santa Maria a Vico, nel Casertano. Ad accorgersene dell'accaduto sono stati gli agenti del comando locale di Polizia Municipale che, nelle prossime ore, attraverso le telecamere comunali di videosorveglianza cercheranno di risalire agli autori. Giostrine rotte, pali della luce divelti, alberi e piante sradicate e segnaletica esterna e interna completamente sfasciata: uno scenario davvero incredibile, quello che si è presentato agli occhi dei vigili urbani che hanno già messo al corrente dell'accaduto il sindaco Andrea Pirozzi. L'episodio si è stato consumato in più momenti in quanto, secondo la testimonianza di alcuni cittadini che risiedono in zona, l'area è poco sorvegliata in quanto nelle ultime ore, nella cittadina della Valle di Suessola, tutte le attenzioni sono puntate su Parco De Lucia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA