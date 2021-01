Ruba 300 metri di rame da un'azienda, rumeno arrestato dai carabinieri

CASERTA - Continua la razzia di rame. Questa volta un uomo, di citttadinanza rumena e residente a Napoli, è stato sorpreso e arrestato dai carabinieri in un'azienda in località Ponteselice a Caserta. Aveva rubato circa 300 metri di rame e li stava portando via quando i militari lo hanno sorpreso e bloccato. E' finito in cella con l'accusa di furto aggravato. In questi casi, siccome i ladri scippano via il rame dagli impianti elettrici, il danno che provocano è molto maggiore rispetto al valore dello stesso rame che poi rivendono al mercato nero.

