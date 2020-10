Ha terrorizzato tre minorenni intenti a mettere il carburante al proprio scooter, minacciandoli e strappandogli di mano la banconota da cinque euro che uno dei tre stava per inserire nella macchina automatica che avrebbe dovuto autorizzare l'erogazione. Protagonista un 34enne pluripregiudicato casertano, che è stato poco dopo rintracciato e arrestato dai poliziotti del reparto volanti della questura di Caserta.

Il fatto è accaduto ad un distributore del centro, nei pressi di via Roma. Il 34enne, dopo essersi impossessato dell'esiguo bottino, si è allontanato di poche centinaia di metri, ed è stato subito ritrovato e fermato; dopo essere stato riconosciuto dalle vittime, è stato quindi condotto dai poliziotti in carcere per il reato di rapina.

