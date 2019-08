Mercoledì 21 Agosto 2019, 15:27 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2019 16:02

Un 25enne di Maddaloni è stato arrestato dai carabinieri che hanno sventato una rapina che era in corso nei pressi della locale stazione ferroviaria. L'arrestato aveva cercato di rapinare due coniugi di Maddaloni colpendo alla testa l'uomo con un pezzo di legno. I militari della compagnia di Maddaloni sono intervenuti sul posto grazie una segnalazione che parlava di una rapina in corso.Il bastone di legno è stato sequestrato e la vittima refertata all'ospedale civile dove gli hanno diagnosticato una lesione con prognosi di due giorni per trauma cranico. Il 25 enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.