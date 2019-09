Martedì 10 Settembre 2019, 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Furto, questa notte, alla filiale della Deutsche Bank di via Vittorio Emanuele II a Santa Maria Capua Vetere. Quattro persone incappucciate, intorno alle 3, sono entrate in azione e dopo aver scassinato la porta d'ingresso, eludendo il sistema di allarme, sono riusciti a trafugare un bottino da 40 mila euro dal caveau della banca.Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione diretta dal maresciallo Mario Iodice. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza per risalire alla vettura utilizzata per il colpo e soprattutto agli autori del raid.