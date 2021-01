Fecero irruzione in una gioielleria di Frignano e massacrarono di botte i titolari, due coniugi, che si erano opposti alla rapina. I carabinieri hanno arrestato due uomini di 42 e 30 anni di Napoli per rapina aggravata in concorso con un minore di 16 anni. I due avevano fatto irruzione nel locale commerciale armati di una pistola e di un taglierino. La rapina non andò a buon fine proprio per l'opposizione dei titolari che furono però picchiati selvaggiamente dai tre con l'aiuto dei minore.

Ultimo aggiornamento: 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA