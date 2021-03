Punta coltello alla gola della commessa e rapina l'incasso del negozio cinese

SAN FELICE A CANCELLO - Punta il coltello alla gola della commessa e scappa col suo cellulare e l'incasso. Rapina al negozio cinese, nella serata di ieri, in pieno centro a San Felice a Cancello, nel Casertano. Un uomo, di mezza età, col volto coperto da una sciarpa di colore scuro, con accento non locale, è scappato a piedi facendo disperdere le sue tracce. Nella cassa c’erano circa trecentocinquanta euro. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione locale coordinati dal capitano della Compagnia locale, Stefano Scollato. Ultimamente nella Valle di Suessola si sono verificate diverse rapine e furti sia al centro che in periferia.

